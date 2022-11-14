У Кишиневі на проросійському протесті затримали 63 особи

12:06 14 листопада Київ, Україна

На протесті, організованому партією "Шор" 13 листопада у Кишиневі, затримали 63 особи, з них більше половини - неповнолітні.

Як повідомляє Newsmaker, про це повідомили у Генеральному інспектораті поліції.

У поліції кажуть, що загальна кількість учасників акції становила близько 3600 осіб, а не 60 тисяч, як твердили організатори.

За спроби влаштувати провокації затримали 63 особи з підозрілою поведінкою, з них 39 виявилися неповнолітніми.