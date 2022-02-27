У Киргизії створили координаційну раду

11:34 06 жовтень Київ, Україна

Сьогодні, 6 жовтня, колишній прем'єр-міністр Темір Сарієв підтвердив, що в Киргизстані з метою відновлення правового поля створили координаційну раду.



За його словами, на пресконференції в Бішкеку координаційна рада зробить заяву.



Тим часом активісти Киргизії закликають провести в республіці дострокові вибори президента, а також нові парламентські вибори.



"Повинні бути призначені дострокові вибори президента", - йдеться в зверненні Громадського союзу "За реформи і результат", опублікованому у вівторок.



У Союзі також заявили про необхідність звернутися до ще чинного складу парламенту країни, щоб провести засідання для обрання нового складу тимчасового уряду республіки і проведення нових парламентських виборів.



Активісти закликали призначити нові вибори в парламент "в розумні терміни".



Також в Громадському союзі закликають до створення уряду народної довіри, де б об'єдналися "основні політичні сили", чиї лідери дадуть обіцянку не брати участь у виборах до парламенту.