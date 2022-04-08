У КДБ Білорусі шість годин катували громадянина України. ФОТО

18:33 09 липня Київ, Україна

3 липня українець, який має посвідку на проживання в Білорусі, Павло Рабешко, був затриманий в Столині, в Білорусі. Він був звільнений в той же день. Після цього він повідомив, що його катували співробітники КДБ.

Про це сам Рабешко повідомив білоруському Telegram-каналу "Вільний Столин".



Саме в білоруському Столині пройшло затримання українця. Силовики спочатку обшукали його житло, потім вилучили телефон і відвезли в невідомому напрямку. За що затримували Рабешка, невідомо. У той же день його відпустили.



9 липня українець повідомив Вільному Столину, що після затримання його доставили в Пінське КДБ. Родичам про його місцезнаходження не повідомили.



Протягом шести годин, за словами Павла, співробітники КДБ допитували його з застосуванням фізичної сили. Рабешко каже, що його били по голові, тілу, душили і кидали в туалет. Крім того, йому погрожували і ображали.



Українець заявив, що зафіксував побої і готує позов до суду.



Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує тортури білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка під час його затримання 3 липня в Столині, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.



За словами Ніколенка, українські дипломати були на постійному зв'язку з Павлом після його звільнення і допомогли йому безпечно покинути територію Білорусі.



"Закликаємо владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, звільнити всіх політичних в'язнів і гарантувати безумовне дотримання основоположних прав людини", - сказав представник МЗС.



Також там порекомендували українцям зважувати ризики при плануванні поїздок до Білорусі.