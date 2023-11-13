У Кенії оголосили державний вихідний для висаджування 100 млн дерев

16:52 13 листопада Київ, Україна

У Кенії оголошено державний вихідний з метою посадити 100 мільйонів дерев у рамках ініціативи щодо боротьби зі зміною клімату. Уряд направив до державних розплідників 150 мільйонів саджанців, надавши кожному кенійцю можливість посадити безкоштовно принаймні дві рослини.

Влада сподівається, що до кінця дощового сезону в грудні буде висаджено 500 мільйонів дерев, при меті 15 мільярдів за десятиліття.



Уряд також представив додаток Jaza Miti для реєстрації видів дерев, їхньої кількості та дати посадки, допомагаючи цим вибирати оптимальні ділянки для кожного виду. На цей момент у додатку зареєстровано два мільйони дерев.



Незважаючи на позитивне ставлення до ініціативи з боку кенійців, еколог Тереза Мутоні висловила побоювання щодо того, що деякі з наданих дерев є екзотичними, наголошуючи на важливості вибору правильних видів дерев та місць для їхньої посадки.

Критику на адресу уряду викликало також скасування заборони на вирубку в державних лісах, але міністр довкілля Соїпан Туя зазначила, що це торкнулося всього 5% лісів, призначених для комерційних цілей, і було необхідним для задоволення потреб у деревині та створення робочих місць.