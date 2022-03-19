У Казані пройшли обшуки через чат у Телеграмі, де обговорювалася антивоєнна акція

У Казані в рамках розслідування кримінальної справи "про схиляння до масових заворушень" пройшла серія обшуків. Підставою для справи стало повідомлення одного з учасників телеграм-чату, де обговорювалася акція проти війни в Україні.
Згідно з постановою про обшук, справу було порушено Слідчим комітетом із Татарстану ще 14 березня. Його розслідуванням займається відділ із особливо важливих справ.
За даними слідства, 3 березня «невстановлена особа» з Казані написала у відкритому чаті: «Я ще пропоную купити мегафони. Запальні суміші та кийки. Повністю серйозно. З ними по-іншому ніяк». Слідчі визнали це «закликами до надання збройного опору представником влади».
Вранці 17 березня з обшуками прийшли як мінімум на сім адрес, розповів Чіков. Відомо, що слідчі дії пройшли у автора антивоєнного відкритого листа студентів, випускників та викладачів Казанського федерального університету Вадима Хрущова, викладача філософії КФУ Самсона Лібермана, дизайнерки студентського інтернет-журналу «Вітер» Ганни Кацер, журналістки «Соти» Олени Ізотової, лідера казанського «Яблука» Руслана Зінатулліна, активістів Гульназ Равілової та Андрія Бояршинова.
Бояршинова після обшуку забрали на допит у статусі свідка, але коли він відмовився відповідати на запитання, активіста затримали як підозрюваного.
Згідно з постановою про обшук, справу було порушено Слідчим комітетом із Татарстану ще 14 березня. Його розслідуванням займається відділ із особливо важливих справ.
За даними слідства, 3 березня «невстановлена особа» з Казані написала у відкритому чаті: «Я ще пропоную купити мегафони. Запальні суміші та кийки. Повністю серйозно. З ними по-іншому ніяк». Слідчі визнали це «закликами до надання збройного опору представником влади».
Вранці 17 березня з обшуками прийшли як мінімум на сім адрес, розповів Чіков. Відомо, що слідчі дії пройшли у автора антивоєнного відкритого листа студентів, випускників та викладачів Казанського федерального університету Вадима Хрущова, викладача філософії КФУ Самсона Лібермана, дизайнерки студентського інтернет-журналу «Вітер» Ганни Кацер, журналістки «Соти» Олени Ізотової, лідера казанського «Яблука» Руслана Зінатулліна, активістів Гульназ Равілової та Андрія Бояршинова.
Бояршинова після обшуку забрали на допит у статусі свідка, але коли він відмовився відповідати на запитання, активіста затримали як підозрюваного.
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