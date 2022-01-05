У Казахстані запроваджено надзвичайний стан та підписано указ про відставку уряду

10:12 05 січень Київ, Україна

Сегодняпрезидент highlight">Казахстана Касым-Жомарт highlight">Токаев подписал указ об отставке правительства.

Об этом сказано на сайте главы государства.

«В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляюпринять отставку правительства Республики КазахстанВременно возложить исполнение обязанностей премьер-министра Республики Казахстан на Смаилова Алихана Асхановича», – говорится в документе.

В нем также отмечаетсячто члены правительства продолжат исполнение своих обязанностей до утверждения нового состава кабмина.

Напомнимвчера4 январяв Казахстане прошли массовые протестыв ходе которых задержаны более 200 человек за нарушение общественного порядкаЛюди протестовали из-за резкого повышения цен на газ.
Согласно информациив столкновениях пострадали не менее 95 сотрудников правоохранительных органовКроме тогобыло разбито или сожжено 37 автомобилей МВД КазахстанаВ свою очередь силовики применяли против протестующих слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Пока нет официальной информации о количестве пострадавших среди участников протестов.

Отметимчто вечером 4 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения в Алматы и Мангистауской областиОн будет действовать до 19 января.

Напомнимчто 16 октября на инвестиционном совместном форуме Украины и Республики Казахстан обе стороны утвердили пять ключевых направлений по инвестициямв которых будут сотрудничать.
В том числе было подписано сотрудничество Украины с Казахстаном в аграрном секторе.