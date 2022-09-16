У Казахстані збільшили президентський термін, заборонивши переобиратися, та перейменували столицю

09:59 16 вересня Київ, Україна

Парламент Казахстану ухвалив правки до Конституції, згідно з якими столиці країни буде повернено назву Астана, а президенту буде відведено один семирічний термін.



Прийняті поправки передбачають, що:

президентський термін у Казахстані буде збільшено з п'яти до семи років, при цьому президент не зможе переобратися на другий термін;

столиці країни Нур-Султан повернуть колишню назву - Астана.

Міністр юстиції Канат Мусін заявив на засіданні, що питання перейменування столиці обговорюють у суспільстві, тому з огляду на громадську думку його включили до проєкту закону . Депутат мажилісу Жанарбек Ашимжанов зазначив, що народ Казахстану не заперечує заслуг першого президента країни Нурсултана Назарбаєва у зміцненні державності.



У вересні президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запропонував, щоб восени 2022 року пройшли позачергові вибори президента. Він також виступив із ініціативою збільшити президентський термін до семи років. Токаєв підтримав пропозицію депутатів, які виступили за перейменування Нур-Султана на Астану.



Астану перейменували на Нур-Султан у березні 2019 року після того, як з такою ініціативою виступив Касим-Жомарт Токаєв.