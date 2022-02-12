У Казахстані обвалився недобудований спортивний комплекс за $3 млн

Спортивно-оздоровчий комплекс, на який було витрачено 3 млн доларів, обвалився на останньому етапі будівельних робіт.
Так, НП сталася 21 вересня на південному сході Казахстану в селі Чунджа. Будівництво споруди почалося торік і мало завершитися до кінця 2020 року. Фінансування проєкту склало близько 3 мільйонів доларів. Спочатку зруйнувалася металева конструкція, а потім ушкодився й дах в одному з корпусів на площі близько 1 058 квадратних метрів.
Як повідомив заступник керівника Управління будівництва в Алматинській області Ерке-Булан Усманбаєв, під час події ніхто з робітників на будівництві не постраждав. Фахівці зайнялися з'ясуванням причини НП. Зокрема, розглядається людський фактор. За словами Усманбаєва, в процесі будівництва хтось міг неправильно закрутити болт, або зробити не так стик, що й стало причиною аварії.
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