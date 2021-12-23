У Казахстані скасували смертну кару

У Казахстані ухвалили закон, що вносить зміни та доповнення до закону про скасування смертної кари, згідно з яким вища міра виключається зі всіх статей Кримінального кодексу країни.
Про це йдеться на сайті парламенту.
“Приймаючи цей закон, Казахстан приєднується до країн, де смертна кара законодавчо заборонена та доводить, що підтримує міжнародний рух, спрямований на повне скасування смертної кари”, – сказав речник Сенату Маулен Ашимбаєв.
Зазначається, що після підписання закону президентом Казахстану смертна кара не підлягає відновленню. Найсуворішим покаранням країни залишиться довічне позбавлення волі.
До ухвалення закону, найвища міра покарання передбачалася у 18 статтях Кримінального кодексу Казахстану.
Нагадаємо, мораторій на страту в Казахстані діяв з 2003 року. Суди припинили виносити смертні вироки у 2004 році, однак зробили виняток щодо обвинуваченого у теракті 2016 року в Алмати. Тоді 29-річний Руслан Кулекбаєв убив дев'ятьох людей, і зараз він залишається єдиним засудженим до найвищої міри покарання.
У січні 2021 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про заборону смертної кари. Таким чином, Казахстан приєднався до Другого факультативного протоколу Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, що забороняє використання страти в країні у мирний час.
У світі смертна кара у багатьох країнах скасована на законодавчому рівні чи не використовується. Минулого року правозахисники зафіксували найменшу кількість страт за 10 років.
Проте найвищу міру покарання досі використовують, наприклад, у сусідній Білорусі. Остання відома страта відбулася там у грудні минулого року. Розстріляти в країні можуть лише чоловіків, які вчинили злочин після настання 18-річного віку і не досягли на момент винесення вироку 65 років. Родичам засуджених до страти не повідомляють про день розстрілу, не дають останнього побачення перед стратою і не видають тіла для поховання.
Про це йдеться на сайті парламенту.
“Приймаючи цей закон, Казахстан приєднується до країн, де смертна кара законодавчо заборонена та доводить, що підтримує міжнародний рух, спрямований на повне скасування смертної кари”, – сказав речник Сенату Маулен Ашимбаєв.
Зазначається, що після підписання закону президентом Казахстану смертна кара не підлягає відновленню. Найсуворішим покаранням країни залишиться довічне позбавлення волі.
До ухвалення закону, найвища міра покарання передбачалася у 18 статтях Кримінального кодексу Казахстану.
Нагадаємо, мораторій на страту в Казахстані діяв з 2003 року. Суди припинили виносити смертні вироки у 2004 році, однак зробили виняток щодо обвинуваченого у теракті 2016 року в Алмати. Тоді 29-річний Руслан Кулекбаєв убив дев'ятьох людей, і зараз він залишається єдиним засудженим до найвищої міри покарання.
У січні 2021 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав закон про заборону смертної кари. Таким чином, Казахстан приєднався до Другого факультативного протоколу Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, що забороняє використання страти в країні у мирний час.
У світі смертна кара у багатьох країнах скасована на законодавчому рівні чи не використовується. Минулого року правозахисники зафіксували найменшу кількість страт за 10 років.
Проте найвищу міру покарання досі використовують, наприклад, у сусідній Білорусі. Остання відома страта відбулася там у грудні минулого року. Розстріляти в країні можуть лише чоловіків, які вчинили злочин після настання 18-річного віку і не досягли на момент винесення вироку 65 років. Родичам засуджених до страти не повідомляють про день розстрілу, не дають останнього побачення перед стратою і не видають тіла для поховання.
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