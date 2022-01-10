У Казахстані залишили під арештом журналіста Лукпана Ахмедьярова, який висвітлював протести

Судова колегія Західно-Казахстанського обласного суду відхилила апеляцію журналіста Лукпана Ахмедьярова, заарештованого в Уральську 7 січня на десять діб за порушення законодавства про порядок організації та проведення мітингу.
Про це повідомляється на сторінці адвоката Мереке Габдуалієва.
Суд не врахував жодного з аргументів захисту, незважаючи на те, що Ахмедьяров перебував на мітингу як журналіст.
Медійник виступав на мітингу з промовою про збереження порядку та закликав учасників протестів не піддаватися на провокації. Проте суд вважав, що журналіст брав участь у мітингу.
Родичі заарештованого повідомили, що передачі для нього у спецприймачі заборонені, нібито такий захід пояснюється режимом надзвичайного стану.
Вперше журналіста заарештували 5 січня, кілька годин допитували про його нібито "причетність до екстремістської діяльності", але згодом відпустили.
Нагадаємо, що акції протестів тривають у Казахстані з 2 січня, а спричинило їх підвищення цін на пальне.. На тлі протестів уряд країни пішов у відставку, а президент Касім-Жокарт Токаєв взяв на себе посаду голови Ради національної безпеки країни, яку має довічно очолювати Нурсултан Назарбаєв.
До Казахстану вже прибули військові Росії та інших країн – членів організації Договору про колективну безпеку. Силовикам дозволили стріляти на поразку мітингувальниками.
Про це повідомляється на сторінці адвоката Мереке Габдуалієва.
Суд не врахував жодного з аргументів захисту, незважаючи на те, що Ахмедьяров перебував на мітингу як журналіст.
Медійник виступав на мітингу з промовою про збереження порядку та закликав учасників протестів не піддаватися на провокації. Проте суд вважав, що журналіст брав участь у мітингу.
Родичі заарештованого повідомили, що передачі для нього у спецприймачі заборонені, нібито такий захід пояснюється режимом надзвичайного стану.
Вперше журналіста заарештували 5 січня, кілька годин допитували про його нібито "причетність до екстремістської діяльності", але згодом відпустили.
Нагадаємо, що акції протестів тривають у Казахстані з 2 січня, а спричинило їх підвищення цін на пальне.. На тлі протестів уряд країни пішов у відставку, а президент Касім-Жокарт Токаєв взяв на себе посаду голови Ради національної безпеки країни, яку має довічно очолювати Нурсултан Назарбаєв.
До Казахстану вже прибули військові Росії та інших країн – членів організації Договору про колективну безпеку. Силовикам дозволили стріляти на поразку мітингувальниками.
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