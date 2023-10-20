У Казахстані спростували заяву про заборону експорту товарів до росії

16:38 20 жовтня Київ, Україна





Відповідне спростування опубліковано на офіційному сайті міністерства. Міністерство торгівлі та інтеграції Казахстану спростувало заяву свого віцеміністра Кайрата Торебаєва про заборону експорту 106 видів високотехнологічних товарів до росії, які можуть використовуватися у військових цілях.Відповідне спростування опубліковано на офіційному сайті міністерства.

"Щодо поширеної інформації у ЗМІ про заборону на продаж рф 106 видів товарів Міністерство торгівлі та інтеграції РК офіційно заявляє про її некоректність. Регулювання торгових відносин Казахстану та росії здійснюється відповідно до положень Договору про Євразійський економічний союз. Заборони експорту будь-яких товарів у рф у зв'язку з антиросійськими санкціями не встановлювалися",- йдеться у заяві.

Однак у повідомленні наголошується, що товари подвійного призначення підлягають експортному контролю та регулюються міжнародними угодами. Цей контроль дотримується вже понад 20 років відповідно до міжнародних стандартів експорту та охоплює отримання відповідної ліцензії під час експорту, імпорту та транзиту таких товарів.