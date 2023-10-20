У Казахстані спростували заяву про заборону експорту товарів до росії

Міністерство торгівлі та інтеграції Казахстану спростувало заяву свого віцеміністра Кайрата Торебаєва про заборону експорту 106 видів високотехнологічних товарів до росії, які можуть використовуватися у військових цілях.
Відповідне спростування опубліковано на офіційному сайті міністерства.
Відповідне спростування опубліковано на офіційному сайті міністерства.
Однак у повідомленні наголошується, що товари подвійного призначення підлягають експортному контролю та регулюються міжнародними угодами. Цей контроль дотримується вже понад 20 років відповідно до міжнародних стандартів експорту та охоплює отримання відповідної ліцензії під час експорту, імпорту та транзиту таких товарів.
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