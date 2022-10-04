У Казахстан в'їхали понад 200 тисяч росіян, що втекли від мобілізації

З 21 вересня після оголошеної російської мобілізації до Казахстану в'їхали понад 200 тисяч росіян.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ республіки Марат Ахметжанов, пише Zakon.kz.
Він зазначив, що ситуація на пунктах пропуску є стабільною, вона знаходиться під контролем.
За інформацією глави МВС, 3 жовтня до Казахстану прибули сім тисяч громадян росії, виїхали – близько 11 тисяч осіб.
У які країни виїхали росіяни, які прибули до Казахстану, невідомо.
Зазначається, що з 1 квітня по 27 вересня на громадянство Казахстану подав заявку 441 громадянин росії, з яких 117 - етнічні казахи з росії.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі