У Казахстан в'їхали понад 200 тисяч росіян, що втекли від мобілізації

13:04 04 жовтня Київ, Україна

З 21 вересня після оголошеної російської мобілізації до Казахстану в'їхали понад 200 тисяч росіян.



Про це повідомив міністр внутрішніх справ республіки Марат Ахметжанов, пише Zakon.kz.



Він зазначив, що ситуація на пунктах пропуску є стабільною, вона знаходиться під контролем.



За інформацією глави МВС, 3 жовтня до Казахстану прибули сім тисяч громадян росії, виїхали – близько 11 тисяч осіб.



У які країни виїхали росіяни, які прибули до Казахстану, невідомо.



Зазначається, що з 1 квітня по 27 вересня на громадянство Казахстану подав заявку 441 громадянин росії, з яких 117 - етнічні казахи з росії.