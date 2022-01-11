У Карабаху госпіталізовані російські миротворці, які підірвалися на міні

15:17 27 квітень Київ, Україна

Два російських миротворці госпіталізовані з численними осколковими пораненнями, які вони отримали в результаті підриву на міні в Нагірному Карабаху.

Про це повідомляє агентство Sputnik Вірменія у вівторок, 27 квітня.



Зазначено, що цей інцидент стався ще 25 квітня.

"Вантажівка, яка здійснювала перевезення російських військовослужбовців, підірвалася в Карабаху на протитанковій міні. В результаті вибуху двоє російських військовослужбовців отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив прессекретар Держслужби з НС МВС Карабаху Унан Тадевосян, через поранення миротворців були припинені пошуки останків загиблих в Карабаху, які повинні були пройти в районі міста Фізулі.



За даними вірменського державного агентства Арменпресс, поранені військовослужбовці знаходяться в медичному центрі, їхньому життю нічого не загрожує.