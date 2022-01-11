У Карабаху госпіталізовані російські миротворці, які підірвалися на міні

Два російських миротворці госпіталізовані з численними осколковими пораненнями, які вони отримали в результаті підриву на міні в Нагірному Карабаху.
Про це повідомляє агентство Sputnik Вірменія у вівторок, 27 квітня.
Зазначено, що цей інцидент стався ще 25 квітня.
Зазначено, що цей інцидент стався ще 25 квітня.
Як повідомив прессекретар Держслужби з НС МВС Карабаху Унан Тадевосян, через поранення миротворців були припинені пошуки останків загиблих в Карабаху, які повинні були пройти в районі міста Фізулі.
За даними вірменського державного агентства Арменпресс, поранені військовослужбовці знаходяться в медичному центрі, їхньому життю нічого не загрожує.
За даними вірменського державного агентства Арменпресс, поранені військовослужбовці знаходяться в медичному центрі, їхньому життю нічого не загрожує.
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