У Карабаху більше не стріляють. Зараз йде обмін тілами

18:19 17 листопада Київ, Україна

З моменту підписання перемир'я між Вірменією і Азербайджаном, обидві сторони конфлікту почали підготовку тіл загиблих під час військових дій. З середини минулого тижня і до сьогоднішнього дня передали тіла 200 осіб, повідомляє dpa у вівторок, 17 листопада.

Процес передачі тіл контролюють спостерігачі з Міжнародного Червоного Хреста.

За словами президента МЧХ Петера Маурера, пріоритетами діяльності організації в Нагірному Карабаху є допомога переселенцям, пошук під завалами тіл загиблих, а також відвідування полонених для підготовки до можливих переговорів і обміну.