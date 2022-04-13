У Карабаху більше не стріляють. Зараз йде обмін тілами

З моменту підписання перемир'я між Вірменією і Азербайджаном, обидві сторони конфлікту почали підготовку тіл загиблих під час військових дій. З середини минулого тижня і до сьогоднішнього дня передали тіла 200 осіб, повідомляє dpa у вівторок, 17 листопада.
Процес передачі тіл контролюють спостерігачі з Міжнародного Червоного Хреста.
За словами президента МЧХ Петера Маурера, пріоритетами діяльності організації в Нагірному Карабаху є допомога переселенцям, пошук під завалами тіл загиблих, а також відвідування полонених для підготовки до можливих переговорів і обміну.
Процес передачі тіл контролюють спостерігачі з Міжнародного Червоного Хреста.
За словами президента МЧХ Петера Маурера, пріоритетами діяльності організації в Нагірному Карабаху є допомога переселенцям, пошук під завалами тіл загиблих, а також відвідування полонених для підготовки до можливих переговорів і обміну.
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