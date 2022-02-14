У Канаді спалахнули лісові пожежі

16:52 20 травень Київ, Україна

У канадській провінції Манітобі горять ліси, зафіксовано як мінімум 12 вогнищ пожеж надзвичайно небезпечного рівня. У деяких районах почалася евакуація людей.



Пожежі поширилися на площі в кілька тисяч гектар. Людей попереджають про небезпеку. В одному районі введено надзвичайний стан, пише The Watchers.



Найбільша пожежа в співтоваристві Хомбрук. Вогонь поширився на 14,4 тисячі гектар, протяжність пожежі більше ніж 80 кілометрів, а ширина - близько 16 кілометрів.

Також горить парк Спрус-Вудс, вогонь поширився на 5,6 тисячі гектар. Місцева влада ввела надзвичайний стан.



Уряд просить громадян уникати небезпечних ділянок і не фотографувати стихійне лихо, оскільки це небезпечно і може утруднити роботу рятувальників.