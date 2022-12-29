У Канаді українці зможуть отримати постійний статус

Українські біженці, які приїхали до Канади за тимчасовою міграційною програмою, зможуть отримати постійний статус.
Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо в інтерв'ю телеканалу CBC.
Інтерв'ю Трюдо було записано у приміщенні української пекарні у Торонто, якою володіють нащадки українських мігрантів.
Зазначимо, що всього з початку цього року до Канади прибуло понад 135 тисяч українців, але не всі були біженцями. Із середини березня федеральний уряд затвердив понад 470 тисяч спеціальних візових заявок від українців.
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