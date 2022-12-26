У Канаді снігопад викликав масштабну ДТП за участю близько 100 автомобілів

14:31 26 грудня Київ, Україна

У канадській провінції Онтаріо через сніговий шторм сталася масова ДТП за участю понад 100 автомобілів. Про жертв і постраждалих поки що інформації не надходило.

🚨 #BREAKING : Watch Dashcam Footage Of Major Pileup on the 401 Highway



📌 #Ontario l #Canada



Watch incredible Dashcam footage of Trucker Getting in Major Pileup on 401 Highway in London Ontario Canada Reports of 100 Vehicle have Pileup with multiple victims injured pic.twitter.com/IlsA27blco — RAWSALERTS (@rawsalerts) December 23, 2022

Також через негоду з рейок зійшов вантажний потяг, внаслідок аварії було зупинено пасажирське сполучення між найбільшими містами країни.

Сотні людей були змушені провести до 12 години в поїздах, що застрягли в кучугурах. Сотні тисяч користувачів у Канаді залишаються без

електроенергії.