У Канаді снігопад викликав масштабну ДТП за участю близько 100 автомобілів

У канадській провінції Онтаріо через сніговий шторм сталася масова ДТП за участю понад 100 автомобілів. Про жертв і постраждалих поки що інформації не надходило.
🚨 #BREAKING : Watch Dashcam Footage Of Major Pileup on the 401 Highway— RAWSALERTS (@rawsalerts) December 23, 2022
📌 #Ontario l #Canada
Watch incredible Dashcam footage of Trucker Getting in Major Pileup on 401 Highway in London Ontario Canada Reports of 100 Vehicle have Pileup with multiple victims injured pic.twitter.com/IlsA27blco
Також через негоду з рейок зійшов вантажний потяг, внаслідок аварії було зупинено пасажирське сполучення між найбільшими містами країни.
Сотні людей були змушені провести до 12 години в поїздах, що застрягли в кучугурах. Сотні тисяч користувачів у Канаді залишаються без
електроенергії.
Meanwhile в #Holyrood , #Ontario , Southeast of #Kincardine (Lake Huron)..— Instant Weather Ontario (@IWeatherON) December 24, 2022
Original video by Melanie R: https://t.co/WYzbwX8BQa #onstorm #ontarioweather pic.twitter.com/JHtaYuBJB6
У кількох провінціях очікуються несприятливі погодні умови та відключення електроенергії, яке триватиме протягом тижня.
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