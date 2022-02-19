У Канаді запропонували заборонити польоти над Білоруссю

14:28 24 травень Київ, Україна

Президентка Конгресу українців Канади Олександра Хічий направила в МЗС країни лист з закликом заборонити канадським авіакомпаніям здійснювати польоти над Білоруссю.

"Це викрадення піддало небезпеці життя більше сотні людей на борту літака. Цей вчинок режиму Лукашенка порушує більше міжнародних угод, ніж можна назвати. Це - акт державного тероризму", - написала Хічий.

У зв'язку з цим, вона закликала уряд Канади прийняти низку кроків, серед яких заборона канадським авіакомпаніям літати над Білоруссю та оголошення попередження для всіх канадців про небезпеку перебування в білоруському авіапросторі.



Хічий також закликала Канаду "працювати з союзниками в НАТО і ЄС над суттєвим посиленням санкцій проти білоруського режиму".