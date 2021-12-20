У Канаді збудують український космодром ім. Олександра Дегтярьова

12:07 20 листопад Київ, Україна

Україна - колиска та одна з провідних країн у галузі ракетобудування. Звідси розпочинав свій зоряний шлях великий Сергій Корольов. Центром проєктування та створення радянських ракет був Дніпропетровський завод Південмаш. Довгий час ракети Південмашу злітали з чужих космодромів. Зрештою, у країни з'явилася можливість мати свій пусковий майданчик для подальшого розвитку вітчизняного ракетобудування та підкорення космосу.

Учора, 19 листопада, у Галіфаксі, столиці канадської провінції Нова Шотландія, відбулося урочисте підписання всіх документів, необхідних для початку будівництва майданчика для запуску в космос ракети-носія Циклон-4М, що виробляється в Україні.

Як розповів у Facebook голова Держкосмосу Володимир Тафтай, в основі проєкту закладено будівництво на канадському узбережжі комерційного космодрому для ракети-носія Циклон-4М, який створюють українські ДП КБ Південне та ДП ВО Південний машинобудівний завод.

У роботах з будівництва космодрому для українських ракет візьме участь канадська компанія Maritime Launch Services Ltd (MLS). Центру управління польотами (ЦУП) нового космодрому дадуть ім'я легендарного директора КБ Південне Олександра Дегтярьова.

Цей проєкт був розроблений у рамках Загальнодержавної програми з технічного та наукового розвитку космічної галузі країни на найближчі п'ять років. На розвиток цієї програми Україна виділить 15 млрд гривень. Крім будівництва космодрому, програма передбачає вступ країни до Європейського космічного агентства, виведення в космос орбітального супутника Січ-2-30, а також створення системи супутників.

Як запевнив Володимир Тафтай, Січ-2-30 завершує випробування та буде виведений на орбіту через рік. Перша ж ракета з нового космодрому має стартувати вже за два роки.