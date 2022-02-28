У Канаді знайшли незаконне захоронення 215 дітей

У канадській школі-інтернаті для дітей місцевих індіанців, яка не функціонує з 1969 року, знайшли останки дитячих кісток. За попередніми даними, незаконно поховано було близько 215 дітей.
Про це повідомляє CBC з посиланням на главу провінції.
За даними телеканалу, деяким загиблим дітям було по три роки. Представник індіанської громади, яка ініціювала розкопки, заявив, що смерті не були задокументовані.
Школа-інтернат для індіанців Камлупс діяла з 1890 до 1969 рік. Тоді вона була найбільшою в системі шкіл-інтернатів Канади. Одночасно її могли відвідувати до 500 осіб.
Як зазначається, діти індіанців були зобов'язані відвідувати такі школи-інтернати. Такі установи погано фінансувалися, з дітьми часто погано поводилися, багато голодували, гинули від інфекційних хвороб, в тому числі туберкульозу.
Згідно зі звітом комісії щодо встановлення істини і примирення, в період роботи шкіл-інтернатів для дітей корінного населення не менше 3,2 тис. дітей загинули в подібних установах через жорстоке поводження та відсутність догляду.
За даними телеканалу, деяким загиблим дітям було по три роки. Представник індіанської громади, яка ініціювала розкопки, заявив, що смерті не були задокументовані.
Школа-інтернат для індіанців Камлупс діяла з 1890 до 1969 рік. Тоді вона була найбільшою в системі шкіл-інтернатів Канади. Одночасно її могли відвідувати до 500 осіб.
Як зазначається, діти індіанців були зобов'язані відвідувати такі школи-інтернати. Такі установи погано фінансувалися, з дітьми часто погано поводилися, багато голодували, гинули від інфекційних хвороб, в тому числі туберкульозу.
Згідно зі звітом комісії щодо встановлення істини і примирення, в період роботи шкіл-інтернатів для дітей корінного населення не менше 3,2 тис. дітей загинули в подібних установах через жорстоке поводження та відсутність догляду.
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