У Канаді знайшли незаконне захоронення 215 дітей

12:15 30 травень Київ, Україна

У канадській школі-інтернаті для дітей місцевих індіанців, яка не функціонує з 1969 року, знайшли останки дитячих кісток. За попередніми даними, незаконно поховано було близько 215 дітей.

Про це повідомляє CBC з посиланням на главу провінції.



За даними телеканалу, деяким загиблим дітям було по три роки. Представник індіанської громади, яка ініціювала розкопки, заявив, що смерті не були задокументовані.



Школа-інтернат для індіанців Камлупс діяла з 1890 до 1969 рік. Тоді вона була найбільшою в системі шкіл-інтернатів Канади. Одночасно її могли відвідувати до 500 осіб.



Як зазначається, діти індіанців були зобов'язані відвідувати такі школи-інтернати. Такі установи погано фінансувалися, з дітьми часто погано поводилися, багато голодували, гинули від інфекційних хвороб, в тому числі туберкульозу.



Згідно зі звітом комісії щодо встановлення істини і примирення, в період роботи шкіл-інтернатів для дітей корінного населення не менше 3,2 тис. дітей загинули в подібних установах через жорстоке поводження та відсутність догляду.