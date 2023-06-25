У Канаді розпочали розслідування аварії туристичного батискафу Титан

08:47 25 червня Київ, Україна

Після того, як в Атлантичному океані зник батискаф компанії OceanGate Expeditions, було розпочато пошуки затонулого батискафу Титан.. Підводний транспортний засіб із п'ятьма туристами на борту зник під час експедиції до затонулого лайнера Титанік.

За повідомленням Reuters, у Канаді Рада з безпеки транспорту Канади (TSB) розпочала розслідування аварії туристичного підводного апарату Титан, внаслідок якої загинули п'ятеро людей, які в момент занурення батискафу перебували на його борту.

Як пояснили в TSB, вони змушені розпочати справу, оскільки його надводне допоміжне судно Полярний принц ходило під прапором Канади.

Команда TSB прибула до Сент-Джонса, щоб зібрати інформацію та провести опитування свідків.

Наголошується, що вже вивчаються уламки підводного корабля Титан, знайдені на дні Північної Атлантики у четвер за допомогою роботизованого водолазного апарату, запущеного з канадського пошукового судна.. Вивчаючи їх, група експертів дійшла висновку, що батискаф був зруйнований внаслідок спрямованого всередину вибуху - імплозії. Тобто судно завдовжки 22 фути було роздавлено під тиском води.

Фрагменти батискафу, що втратив зв'язок зі своїм надводним кораблем підтримки приблизно через годину 45 хвилин після занурення, що відбувся тиждень тому, були знайдені на морському дні на відстані близько 488 метрів від носа затонулого Титаніка, на глибині близько 3,8 км.

Питання безпеки Титану виникали ще у 2018 році під час симпозіуму галузевих експертів, а також у судовому процесі колишнього керівника морських операцій OceanGate, врегульованого пізніше того ж року.