У Канаді двоє чоловіків влаштували різанину: загинули 10 людей, ще 15 постраждали

07:40 05 вересня Київ, Україна

У канадській провінції Саскачеван двоє чоловіків влаштували різанину, десятеро людей загинули та п'ятнадцять госпіталізовані з численними ножовими пораненнями.

Про це повідомляє The New York Times.



Глава Королівської канадської кінної поліції Саскачевана Ронда Блекмор припустила, що поранених може бути більше.



Попередньо жертвами злочинців ставали випадкові люди, хоча правоохоронці не виключають, що частина з них убита цілеспрямовано.



Уточнюється, що напад стався в резервації індіанців Крі Джеймс Сміт Крі Нейшн (James Smith Сree Nation), а також у селі Велдон.



Поліція підозрює в нападі двох чоловіків – Демієна та Майлза Сандерсів, їм 31 та 30 років відповідно. Наявність їхньої спорідненості та її ступінь встановлюється.

Підозрюваним вдалося втекти і зараз їх шукають. Вони можуть пересуватися автомобілем, тому поліція випустила попередження для всієї території провінції.



Мешканцям рекомендується не наближатися до підозрілих осіб та не підбирати автостопників.



Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав різанину "жахливою і несамовитою".