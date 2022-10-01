У якому разі путін може натиснути ядерну кнопку - ISW

09:50 01 жовтня Київ, Україна

Загрози застосувати ядерну зброю, що походять від путіна, не є принципово новими і, швидше за все, глава кремля не готовий до його застосування.. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Його останні загрози не є принципово новими і не свідчать про швидку підготовку до застосування ядерної зброї.. Перетин противником встановлених путін "червоних ліній" в Україні досі не призводив до загрози застосування ядерної зброї", - зазначають фахівці.

В ISW схильні до того, що путін застосує ядерну зброю лише в тому випадку, якщо вважатиме, що вона не спричинить прямого військового втручання Заходу і якщо, за його оцінкою, вона відіграє вирішальну роль у війні з Україною, припускає ISW.

Також експерти звернули увагу на те, що в Москві говорять про нібито готовність до переговорів.. Там вважають, що це вказує на слабкість путіна і той просто бажає відтягнути час для перегрупування сил.

"Неясно, якими індикаторами путін керуватиметься, оцінюючи успіх двох своїх головних зусиль щодо порятунку ситуації в Україні, а саме: відновлення власних сил та спроби зламати рішучість Заходу через економічний тиск. І в тому, і в іншому він, швидше за все, зазнає невдачі, але путін може знадобитися більше часу, щоб побачити її наслідки, перш ніж ухвалити рішення про те, що робити далі", - вважають експерти.

В американському Інституті вивчення війни додали, що, зважившись на ядерний удар, путін зазнає колосальних втрат, оскільки безсумнівно отримає відповідь від західних країн.

Нагадаємо, 21 вересня путін заявив, що всі засоби поразки, у тому числі і ядерні, росія готова застосувати у разі "загрози своєї територіальної цілісності".