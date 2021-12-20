У Каїрі пройшов Золотий парад фараонів - перевезення 22 мумій фараонів

Не секрет, що навіть після смерті стародавні правителі Єгипту є шанованими особами, до яких потрібно ставитися з особливою обережністю. Чи можна турбувати тіла фараонів, залишається питанням. Але вчора, 3 квітня, в столиці Єгипту Каїрі відбулася урочиста церемонія, пов'язана з переїздом мумій фараонів з Єгипетського музею в новий Національний музей єгипетської цивілізації (NMEC) в районі Фустат. Захід, який назвали Золотим парадом фараонів, транслювали близько 400 телеканалів з усього світу.
Урочисто перевозили забальзамовані тіла 22 стародавніх царів Єгипту: 18 королів і чотирьох королев. Довгу процесію із саркофагів, стилізованих під стародавні човни, очолювали вершники-стражники, одягнені у вбрання єгиптян, що жили тисячоліття тому.
В цілому кортеж, який супроводжували 60 мотоциклів, 150 коней і музичний ансамбль, подолав п'ять кілометрів. Його маршрут пролягав вздовж головної водної артерії країни - Нілу. У заході взяв участь президент країни Абдель Фаттах ас-Сісі.
Наступні два тижні артефакти будуть знаходитися в лабораторії NMEC, де їх підготують до встановлення у вітринах в Королівському залі мумій. Нові експонати будуть доступні публіці з 18 квітня.
Так, деякі єгиптяни вважають, що перевезення фараонів і низка нещасних випадків, що сталися минулого тижня в країні, пов'язані.
На їхню думку, залізнична катастрофа, яка забрала життя 32 людей, обвалення будинку в Каїрі, жертвами якого стали щонайменше 23 людини, а також "пробка" в Суецькому каналі трапилися через "прокляття потривожених фараонів".
Нагадаємо, раніше єгипетські вчені розкрили таємницю загибелі фараона Секененра Таа II. За їхніми словами, смерть Секененра була швидше за все церемоніальною стратою.
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