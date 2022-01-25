У Кабулі скоєно напад на урядовий кортеж

У столиці Афганістану під час руху урядового конвою спрацював вибуховий пристрій у припаркованому автомобілі.
Метою був віцепрезидент Амрулл Салех, сам посадовець не постраждав.
За даними МВС Афганістану, в результаті вибуху загинули 10 осіб і ще 16 були поранені.
У відеозверненні Салех підтвердив, що на його конвой було скоєно напад, що його охоронці отримали поранення, а він отримав незначні поранення на руці та обличчі. Амрулл Салех вибачився за шкоду, заподіяну присутнім в результаті сьогоднішньої атаки.
Замах стався перед початком внутрішньоафганських мирних переговорів, які планувалося провести в Катарі. Дата зустрічі представників уряду та радикально-ісламського руху Талібан поки не призначена. Але таліби опублікували заяву, в якій заперечують причетність до вибуху.
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