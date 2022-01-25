У Кабулі скоєно напад на урядовий кортеж

14:51 09 вересень Київ, Україна

У столиці Афганістану під час руху урядового конвою спрацював вибуховий пристрій у припаркованому автомобілі.

Метою був віцепрезидент Амрулл Салех, сам посадовець не постраждав.

За даними МВС Афганістану, в результаті вибуху загинули 10 осіб і ще 16 були поранені.

Син віцепрезидента Ебаді Салех написав в Twitter, що він був зі своїм батьком, коли стався вибух і сказав: «Запевняю, з ним все добре, і з усіма все добре».

У відеозверненні Салех підтвердив, що на його конвой було скоєно напад, що його охоронці отримали поранення, а він отримав незначні поранення на руці та обличчі. Амрулл Салех вибачився за шкоду, заподіяну присутнім в результаті сьогоднішньої атаки.

«Сьогодні вороги Афганістану ще раз спробували завдати шкоди Салеху, але їм не вдалося реалізувати їхній диявольський задум», - повідомив представник канцелярії віцепрезидента Разван Мурад.

Замах стався перед початком внутрішньоафганських мирних переговорів, які планувалося провести в Катарі. Дата зустрічі представників уряду та радикально-ісламського руху Талібан поки не призначена. Але таліби опублікували заяву, в якій заперечують причетність до вибуху.