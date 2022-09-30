У Кабулі стався теракт, загинули студенти

11:40 30 вересня Київ, Україна

Ще один кривавий теракт в Афганістані. В освітньому центрі Кадж під час іспитів пролунав вибух, загинули щонайменше 32 особи, ще 40 поранені.

Про це 30 вересня повідомив телеканал Al Jazeera із посиланням на представника МВС країни Абдула Нафі Таккура.

За наявними даними, теракт в освітньому центрі скоїв терорист-смертник. Центр розташований у західному районі міста Дашт-е-Барчі, де мешкають переважно шиїти-хазарейці. Саме вони часто стають головною метою терористичних атак та стикаються з переслідуваннями як з боку терористичної організації ІД, так і з боку талібів.