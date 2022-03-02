В Ізраїлі вибрали нового президента

14:53 02 червень Київ, Україна

В ході таємного голосування Кнесету (парламенту) був обраний президент Ізраїлю, ним став Іцхак Герцог. Його кандидатуру підтримали 87 зі 120 депутатів.

Іцхак Герцог змінив на посту 81-річного Реувена Рівліна і став 11-м президентом країни. Новообраний президент вступить на посаду 9 липня, пише The Jerusalem Post.

Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху оголосив про його перемогу.

"Я вітаю Іцхака Герцога з обранням на пост президента держави і бажаю йому великих успіхів від імені всіх громадян Ізраїлю", - написав прем'єр у Twitter.

У своєму першому виступі після обрання президентом Іцхак Герцог заявив, що має намір "будувати мости" всередині ізраїльського суспільства, а також заохочувати підприємництво, "боротися з антисемітизмом і ненавистю до Ізраїлю" і "зберігати основи демократії".

"З трепетом я беру на себе величезну відповідальність, яку ви поклали на мене. Я приймаю привілей служити всьому ізраїльському суспільству", - заявив обраний президент.

Суперницею Герцога на виборах була Мирьям Перец - друга жінка в історії країни, яка претендувала на пост глави держави. Вона побажала Герцогу удачі на посту.



Іцхак Герцог - син Хаїма Герцога. Він стояв біля витоків ізраїльських спецслужб, був постійним представником країни в ООН, а в 1983-1993 роках - президентом Ізраїлю.