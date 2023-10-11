В Ізраїлі зростає кількість жертв нападу палестинського угруповання ХАМАС

Кількість жертв нападу палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль продовжує зростати, і на 11 жовтня перевищує 1200 людей, при цьому близько 3000 осіб отримали поранення, згідно з інформацією, опублікованою газетою The Times of Israel, яка посилається на дані ЗМІ.
Серед загиблих та поранених у цьому конфлікті є громадяни різних країн, зокрема Ізраїлю, США, України, росії, Таїланду, Непалу та Франції. Особливо тривожним є те, що доля 150 осіб, які були викрадені та вивезені до Сектору Гази, досі залишається невідомою.
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що внаслідок нападу постраждали 2901 особа, з яких понад 500 все ще перебувають у лікарні, зокрема 26 осіб у критичному стані та 340 осіб у тяжкому стані. У той самий час Міністерство охорони здоров'я Сектору Гази офіційно заявило про 900 загиблих внаслідок ізраїльських ударів та 4500 поранених.
Серед загиблих та поранених у цьому конфлікті є громадяни різних країн, зокрема Ізраїлю, США, України, росії, Таїланду, Непалу та Франції. Особливо тривожним є те, що доля 150 осіб, які були викрадені та вивезені до Сектору Гази, досі залишається невідомою.
Міністерство охорони здоров'я повідомило, що внаслідок нападу постраждали 2901 особа, з яких понад 500 все ще перебувають у лікарні, зокрема 26 осіб у критичному стані та 340 осіб у тяжкому стані. У той самий час Міністерство охорони здоров'я Сектору Гази офіційно заявило про 900 загиблих внаслідок ізраїльських ударів та 4500 поранених.
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