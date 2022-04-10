В Ізраїлі виявлено фрагмент глечика з 3100-річним написом

10:13 16 липня Київ, Україна





Давній напис був знайдений в ямі в Хірбат-ер-Раї, місці розкопок приблизно за 3 км на північний захід від Тель-Лахіш в Ізраїлі.



Текст був написаний чорнилом на глечику, на невеликому персональному керамічному посуді, який вміщував приблизно один літр і цілком можливо містив олію, парфуми або ліки.



Напис містить букви йод (ламані вгорі), реш, бет, айн і ламед, а також залишки інших букв. На півночі Ізраїлю вчені археологи виявили залишки стародавнього глека, на якому красувався напис «Джеруббаал», він був зроблений чорнилом і на думку вчених датується 1100 роком до нашої ери - цей час прославлений розповідями про біблійних суддів.Давній напис був знайдений в ямі в Хірбат-ер-Раї, місці розкопок приблизно за 3 км на північний захід від Тель-Лахіш в Ізраїлі.Текст був написаний чорнилом на глечику, на невеликому персональному керамічному посуді, який вміщував приблизно один літр і цілком можливо містив олію, парфуми або ліки.Напис містить букви йод (ламані вгорі), реш, бет, айн і ламед, а також залишки інших букв.

«Ім'я Джеруббаал знайоме з біблійної традиції в Книзі Суддів як альтернативне ім'я судді Гідеона бен Йоаша. У біблійній традиції він згадується як переможець над мадіанитянами, які переходили Йордан для грабежу», - сказав професор Йосеф Гарфинкель з Інституту археології Єврейського університету.



«З огляду на географічну відстань між Шефелою і Ізреельською долиною, цей напис може належати до іншого Іеруббаалу, а не до Гедеона біблійної традиції, хоча не можна виключати можливість того, що глечик належав судді Гедеону», - підкреслив учений.



Написи періоду суддів надзвичайно рідкісні і майже не мають аналогів в ізраїльській археології.



«Як ми знаємо, ведуться серйозні суперечки про те, чи відображає біблійна традиція реальність і чи відповідає вона історичним спогадам про часи Суддів і часів Давида», - заявили археологи.



«Ім'я Джеруббаал з'являється в Біблії тільки за часів Суддів, але тепер воно також було виявлено в археологічному контексті, в пласті, що датується цим періодом. Тобто спогади були збережені і передавалися з покоління в покоління», - зазначили автори відкриття.



Попередньо встановлено, що напис належить до ханаанської писемності, що використовувалася в XII-X ст. до нашої ери. На думку археологів, виявлений напис може послужити свого роду містком для вивчення переходу від ханаанської культури до ізраїльської та іудейської.