В Ізраїлі назвали умову скасування наземної операції в Газі
14:27 23 жовтня Київ, Україна
Ізраїль скасує наземну операцію в Секторі Гази, якщо терористична група ХАМАС
звільнить усіх заручників і здасться.
Про це в інтерв'ю австралійському радіо ABC заявив міжнародний представник Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) Джонатан Конрікус.
"Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, у яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників – усіх 212 – і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти та зробити це", - сказав він.
Конрікус сказав, що люди "мають стати на чийсь бік... згідно з вашою власною мораллю".
"Якщо ви хочете бути на боці терористів чи на боці Ізраїлю, це ваш вибір", - сказав він.
Військовий не пояснив, чому наземне вторгнення в Сектор Гази відкладається, незважаючи на багатоденні розмови. Водночас він зазначив, що ізраїльські війська "цілком знищать ХАМАС".
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