В Ізраїлі назвали умову скасування наземної операції в Газі

"Якщо ХАМАС вийде зі своїх укриттів, у яких ховається за ізраїльським цивільним населенням, як він це робить зараз, поверне наших заручників – усіх 212 – і беззастережно здасться, тоді війна закінчиться. Якщо вони цього не зроблять, нам, ймовірно, доведеться увійти та зробити це", - сказав він.