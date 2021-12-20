В Ізраїлі знайдені стародавні фрагменти біблійного свитка

15:21 16 березень Київ, Україна

Унікальна знахідка виявлена в Ізраїлі. Як стало відомо, в одній з печер в районі Мертвого моря археологами були виявлені останки стародавніх рукописних текстів. Як уточнює ізраїльське управління старожитностей, це фрагменти сувою з біблійними текстами, яким понад дві тисячі років.

"Вперше за приблизно 60 років археологи виявили (в районі Мертвого моря) фрагменти біблійного свитка. Сувій, написаний по-грецьки, містить уривки з Книги Дванадцяти Малих Пророків, в тому числі книги Захарії і Наума", - відзначили в управлінні.

В останній раз серію біблійних манускриптів I-III століття знайшли ще в кінці 1940-х років.

Відзначається, що розкопки у важкодоступних місцях велися з 2017 року. Їхньою метою було запобігання розграбуванню старожитностей в Іудейській пустелі, яка стала мішенню "чорних археологів".

Археологи при підтримці волонтерів за допомогою дронів обстежили близько 80 кілометрів пустельних печер.

Виявлені фрагменти грецького сувою Книги Дванадцяти Малих Пророків були написані двома різними переписувачами. Фахівці вже реконструювали 11 рядків тексту з книг пророка Захарії та Наума, виявивши значні і несподівані розбіжності з більш пізніми версіями цих уривків.

Раніше повідомлялося, що вчені за допомогою 3D-моделювання та рентгенівських променів розшифрували найдавніший уривок Старого Завіту.