В Израиле два премьер-министра

19:28 17 травня Київ, Україна

В Ізраїлі відбулася історична подія, лідери двох партій дійшли згоди, тепер в країні буде два прем'єр-міністра



В Ізраїлі затвердили новий склад уряду, який одночасно включає в себе двох прем'єр-міністрів. Таким чином це історичний момент в єврейській державі, коли присягу складає уряд ротаційного обміну, який очолять два прем'єра.



Як повідомляється, уряд очолять два прем'єр-міністра Біньямін Нетаньяху і Бені Ганц, які будуть змінювати один одного. Склад нового уряду на цей раз визначав Нетаньяху. Коли його змінить Ганц, він зможе призначити інших міністрів.



Як наголошується, в Ізраїлі довгий час спостерігалася урядова криза. Так, треті дострокові вибори в країні отримала партія Нетаньяху "Лікуд". Перемога була з невеликою перевагою, таким чином їй і її союзникам не вдалося отримати більшість в парламенті. Після цього Нетаньяху і Бені Ганц, який очолює партію "кахоль-Лаван", кілька тижнів не могли домовитися про створення уряду, в тому числі і додатково відведений для цього період.



Країна рухалася вже до четвертим дострокових виборів. Однак наприкінці квітня лідер партії "Лікуд" Нетаньяху і лідер партії "кахоль-Лаван" Ганц домовилися про створення уряду національної єдності.