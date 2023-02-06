В Італії заявили про масову хакерську атаку

10:22 06 лютого Київ, Україна

Метою глобальної атаки хакерів стали тисячі комп'ютерних серверів VMware ESXi.



Про це повідомило в неділю Національне агентство кібербезпеки Італії (ACN), застерігаючи організації вжити заходів для захисту своїх систем, повідомляє Reuters.



Хакерська атака мала на меті використовувати вразливість програмного забезпечення, заявив генеральний директор ACN Роберто Балдоні, додавши, що вона мала масовий характер.



Представник VMware заявив, що компанія-розробник програмного забезпечення знає про повідомлення регулятора і що вона випустила патчі в лютому 2021 року, коли виявила вразливість, яка зараз експлуатується, і закликала клієнтів застосувати патч, якщо вони ще цього не зробили.



Італійське інформаційне агентство ANSA з посиланням на ACN повідомило, що сервери були скомпрометовані в інших європейських країнах, таких як Франція та Фінляндія, а також США та Канада.



Десятки італійських організацій, ймовірно, постраждали, і багато інших було попереджено про необхідність вжити заходів, щоб уникнути блокування їхніх систем.



Клієнти Telecom Italia повідомили про проблеми з Інтернетом раніше в неділю, але ці дві проблеми не були пов'язані між собою.



Американські чиновники з кібербезпеки заявили, що оцінюють вплив цих інцидентів.



"CISA працює з нашими партнерами з державного та приватного секторів над оцінкою наслідків цих інцидентів та наданням допомоги там, де це необхідно", - заявили в Агентстві кібербезпеки та безпеки інфраструктури США.