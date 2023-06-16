В Італії затонув прогулянковий човен, загинуло четверо людей

11:31 29 травня Київ, Україна

На озері Маджоре на півночі Італії через негоду затонув прогулянковий човен з іноземними туристами. Четверо людей загинули, двадцять — врятували.



Про це повідомляє італійська агенція ANSA.



Зазначається, що інцидент стався 28 травня близько 19:00. На озері піднявся сильний шторм і вітер, внаслідок чого перекинувся і затонув човен, на якому святкувала день народження група туристів. На борту також були члени екіпажу.



Четверо людей внаслідок аварії загинули. Частина туристів сама дісталася берега вплав, ще частину врятували човни, що прибули на місце.



Трьох людей було госпіталізовано з незначними травмами. Іншим постраждалим було надано допомогу на місці.