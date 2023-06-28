В Італії заборонили футболістам використовувати номер 88: у чому причина

11:20 28 червня Київ, Україна

Італія заборонила футболістам носити футболки з номером 88 у рамках ініціативи, спрямованої на боротьбу з антисемітизмом у місцевому футболі. Таке рішення пов'язане з використанням цього числа у неонацистських угрупованнях.

Про це повідомляє пресслужба Італійської футбольної федерації (FIGC).



У березні під час матчу чемпіонату Італії між "Лаціо" та "Ромою" (1:0) уболівальник "Лаціале" був помічений на стадіоні з футболкою з номером 88 та прізвищем Гітлерсон. Ще двох фанатів команди звинуватили у антисемітській поведінці за виконання "римських салютів" – нацистського привітання. Керівництво "Лаціо" довічно заборонило цим уболівальникам відвідувати "Стадіо Олімпіко" – домашню арену команди.



У рамках боротьби з антисемітизмом італійський уряд підписав з FIGC угоду, яка забороняє футболістам використовувати номер 88 – посилання на привітання "Гайль Гітлер". Декларація також забороняє будь-які символи, що нагадують про нацизм і дає арбітрам право зупиняти матчі через антисемітські вигуки та дії.



Як зазначив міністр внутрішніх справ Італії Маттео П'янтедозі, надалі Кабінет міністрів та Італійська футбольна федерація створять нову угоду. Остання матиме на меті продовжити боротьбу з расизмом та дискримінацією у спорті.