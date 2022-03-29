В Італії вводять комендантську годину

14:11 04 листопада Київ, Україна

Уряд Італії змушений посилити карантинні заходи в країні. Так, згідно з постановою, з 5 листопада буде введено обмеження на вихід з дому з 22:00 до 05:00, студенти переведені на дистанційну форму навчання, а торгові центри припинять свою роботу у вихідні дні.



Зараз термін закінчення дії обмежень встановлено на 3 грудня.



У цей період в країні припинять роботу виставки і музеї, а торгові центри не будуть працювати у вихідні та святкові дні. Студентів повністю переведуть на дистанційне навчання, а наповнюваність транспорту обмежать до 50%.



Додаткові обмеження в окремих регіонах будуть встановлюватися в залежності від розвитку в них ситуації з коронавірусом.

Так, в зони підвищеного ризику, до яких зараз віднесені Ломбардія і П'ємонт, буде заборонений в'їзд всім, хто не проживає в них на постійній основі. Також там призупинять роботу всі магазини, за винятком продуктових і тих, що торгують предметами першої необхідності.



У зонах середнього ризику, до яких поки відносять Апулію, Калабрію і Венето, введуть обмеження на виїзд з міст постійного проживання, а також закриють всі кафе і ресторани.

У «зелених зонах» будуть діяти тільки всі загальні обмеження, в тому числі введена раніше заборона на роботу ресторанів і барів після 18:00, припинення роботи спортзалів і басейнів, театрів і кінотеатрів, а також масковий режим.