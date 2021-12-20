В Італії танк помилково обстріляв птахоферму

14:20 19 березень Київ, Україна

Італійська птахоферма постраждала в результаті обстрілів військовими танками.

Про це напередодні повідомило видання Fanpage.



Інцидент стався в середу, в італійській провінції Порденоне, на місцевому армійському полігоні. За попередніми даними, екіпаж танка Blindo centauro помилився при стрільбі на навчаннях і пробив снарядом стіну птахофабрики. Господарі підприємства побачили руйнування і загиблих птахів тільки на наступний ранок, прийшовши на роботу.



Прокуратура Порденоне почала розслідування. За інформацією видання, слідчі наклали арешт на чотири танки.



Військовим належить пояснити, чому бойові машини стріляли в бік населеного пункту, з урахуванням того, що місце для стрільби знаходилося в протилежному напрямку.