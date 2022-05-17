В Італії прокинулася вогняна гора Етна

06:27 15 грудня Київ, Україна

На узбережжі італійського острова Сицилія 14 грудня почалося виверження вулкана Етна, лавові фонтани були видні за кілька кілометрів від епіцентру.

Про це розповідає портал Volcano Discovery.

Перед виверженням вулкан викинув гігантський стовп диму і попелу заввишки приблизно 5 км над рівнем моря. Під час виверження Етни відчувалися підземні поштовхи. Дослідники повідомили, що потік лави вийшов або з вершини вулкана, або з нового бокового отвору на південному схилі кратера.

Відзначимо, Етну називають найвищим вулканом в Європі. На 2018 рік її висота становила 3 295 метрів над рівнем моря. Примітно, що Етна може прокидатися кілька разів на рік, викидаючи з себе лаву і попіл.