В Італії знайшли нову картину Рафаеля

В Італії виявили нову картину Рафаеля, на якій зображено Марію Магдалену, повідомили експерти на міжнародній конференції в Перголі.
Про це пише італійське інформагентство ANSA.
Картина із зображенням обличчя К'яри Фанчеллі, дружини Перуджино (П'єтро Перуджино – художник часів Відродження в Італії та вчитель Рафаеля), була намальована на дерев'яній панелі з тополі розміром 46х34 см. Портрет датований 1504 роком. Він належить до іноземної приватної колекції та був приписаний майстру епохи відродження групою вчених. Група вчених, що досліджувала портрет, приписала його Рафаелю.
Наступного тижня в журналі Arts and Sciences буде опубліковано статтю про дослідження цієї картини під назвою "Магдалена Рафаеля, коли учень перевершує вчителя".
Що відомо про Рафаеля Санті
Рафаель Санті – італійський живописець, графік та архітектор умбрійської, а згодом римської школи. Один із найяскравіших представників мистецтва епохи Високого Відродження чи римського класицизму початку XVI століття. За своє недовге життя він став одним із найзнаменитіших і найбагатших художників Італії. На творах Рафаеля зображені переважно Мадонни.
Картина із зображенням обличчя К'яри Фанчеллі, дружини Перуджино (П'єтро Перуджино – художник часів Відродження в Італії та вчитель Рафаеля), була намальована на дерев'яній панелі з тополі розміром 46х34 см. Портрет датований 1504 роком. Він належить до іноземної приватної колекції та був приписаний майстру епохи відродження групою вчених. Група вчених, що досліджувала портрет, приписала його Рафаелю.
Наступного тижня в журналі Arts and Sciences буде опубліковано статтю про дослідження цієї картини під назвою "Магдалена Рафаеля, коли учень перевершує вчителя".
Що відомо про Рафаеля Санті
Рафаель Санті – італійський живописець, графік та архітектор умбрійської, а згодом римської школи. Один із найяскравіших представників мистецтва епохи Високого Відродження чи римського класицизму початку XVI століття. За своє недовге життя він став одним із найзнаменитіших і найбагатших художників Італії. На творах Рафаеля зображені переважно Мадонни.
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