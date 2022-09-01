В Італії заарештували майно архітектора "палацу путіна" на €141 млн

18:44 03 серпня Київ, Україна

Фінансова гвардія Італії заарештувала майно архітектора Ланфранка Чирілло, який має громадянство російської федерації. Він перебуває під слідством, оскільки не задекларував дохід у розмірі десятків мільйонів євро з 2013 по 2019 рік.

Серед заарештованого майна - нерухомість, вертоліт, банківські рахунки, коштовності, витвори мистецтва відомих авторів та різноманітні інші предмети розкоші. Вартість заарештованого майна оцінюється у €141 млн.

Архітектор довгі роки працював у росії, реалізувавши десятки різних проєктів. У 2014 році він отримав російське громадянство.

Чирілло відомий своїми великими замовленнями в росії. Зокрема, він спроєктував особняк під Геленджиком, який політик Олексій Навальний називав «палацом путіна» і власником якого назвав себе підприємець Аркадій Ротенберг.