В Іспанії завершили будівництво найвищого хмарочоса в ЄС

07:19 21 липня Київ, Україна

Висота побудованого в іспанському місті Бенідорм хмарочоса складає 187 метрів, що зробило його абсолютним рекордсменом в ЄС.

Про це повідомляє The Guardian.





Відзначається, що вежі-близнюки будинку-рекордсмена також можуть похвалитися найшвидшим ліфтом в Іспанії, який піднімається зі швидкістю 4,2 метра в секунду і може піднятися на верхній поверх за 52 секунди.

Вежі пов'язані нагорі ромбоподібною структурою, де ціна пентхауса становить близько двох мільйонів євро. На інших 47 поверхах ціни починаються від 257 000 євро.

За словами промоутера Uniq Residential, 100 з 256 квартир Intempo були попередньо продані - близько 60% іспанцям, а решта - росіянам, скандинавам, німцям і бельгійцям.

Intempo будували 17 років і за цей час хмарочос змінив кількох власників. Його нинішній власник, фонд SVPGlobal, заплатив 60 млн євро за придбання боргів будівлі у Sareb, так званого "поганого банку", створеного для виведення десятків тисяч незавершених об'єктів нерухомості після бульбашки на ринку нерухомості в Іспанії, що луснула в 2008 році.

Власники впевнені, що відкриття хмарочоса - ключовий крок на шляху до перетворення Бенідорма в "Маямі" на Середземному морі.