В Іспанії затримали яхту вартістю 140 мільйонів доларів, що належала падчерці голови «Ростеху» Сергія Чемезова.

14:46 15 березня Київ, Україна

Влада Іспанії заарештувала в Барселоні яхту російського олігарха, колишнього офіцера КДБ, голови «Ростех» Сергія Чемезова. Вартість яхти оцінюють приблизно в $140 млн.. Чемезова вважають близьким до Путіна.



Яхту було заарештовано в порту Барселони, розповів прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.. За його словами, судно належить одному з «головних олігархів», ім'я якого він не назвав.



За даними джерел Reuters, йдеться про 85-метрову супер'яхту "Валері", яка пов'язана з главою російської держкорпорації "Ростех" Сергієм Чемезовим.



Про судно стало відомо після того, як Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів опублікував «Архів Пандори» у жовтні 2021 року, згідно з яким 34-річна падчерка Чемезова Анастасія Ігнатова володіє «Валері» через офшор із Британських Віргінських островів.

Після арешту яхти прем'єр-міністр Іспанії заявив, що найближчим часом буде заарештовано суди інших російських олігархів.