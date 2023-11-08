В Іспанії спалахнули протести проти закону про амністію для каталонських сепаратистів

12:52 08 листопада Київ, Україна

В Іспанії другий день поспіль продовжуються сутички між поліцією та протестувальниками, які висловили свій протест проти запропонованого закону про амністію для каталонських сепаратистів, як повідомляє AP.

Учора ввечері у Мадриді група протестувальників висловила своє невдоволення, махаючи іспанськими прапорами та вигукуючи образи на адресу чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса. Протестувальники спробували прорватися через бар'єри, встановлені поліцією, і у відповідь на це правоохоронці застосували гумові кулі та кийки.

За інформацією офіційних джерел, акція протесту поблизу штаб-квартири Соціалістичної партії в Мадриді зібрала близько 7000 учасників, що вдвічі більше, ніж попереднього дня. Подібні акції протесту також відбулися в інших іспанських містах.