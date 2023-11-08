В Іспанії спалахнули протести проти закону про амністію для каталонських сепаратистів

В Іспанії другий день поспіль продовжуються сутички між поліцією та протестувальниками, які висловили свій протест проти запропонованого закону про амністію для каталонських сепаратистів, як повідомляє AP.
Учора ввечері у Мадриді група протестувальників висловила своє невдоволення, махаючи іспанськими прапорами та вигукуючи образи на адресу чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса. Протестувальники спробували прорватися через бар'єри, встановлені поліцією, і у відповідь на це правоохоронці застосували гумові кулі та кийки.
За інформацією офіційних джерел, акція протесту поблизу штаб-квартири Соціалістичної партії в Мадриді зібрала близько 7000 учасників, що вдвічі більше, ніж попереднього дня. Подібні акції протесту також відбулися в інших іспанських містах.
Учора ввечері у Мадриді група протестувальників висловила своє невдоволення, махаючи іспанськими прапорами та вигукуючи образи на адресу чинного прем'єр-міністра Педро Санчеса. Протестувальники спробували прорватися через бар'єри, встановлені поліцією, і у відповідь на це правоохоронці застосували гумові кулі та кийки.
За інформацією офіційних джерел, акція протесту поблизу штаб-квартири Соціалістичної партії в Мадриді зібрала близько 7000 учасників, що вдвічі більше, ніж попереднього дня. Подібні акції протесту також відбулися в інших іспанських містах.
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