В Іспанії можливий перехід на чотириденний робочий тиждень

11:58 05 грудня Київ, Україна

Наслідуючи приклад деяких великих фірм, в Міністерстві праці Іспанії вирішили розглянути питання про можливість переведення країни на скорочений (чотириденний) робочий тиждень. У відомстві розраховують, що таке рішення допоможе підвищити зайнятість жителів ЄС і створити нові робочі місця.

Про те, що уряд розглядає можливість скорочення робочого часу, заявив віцепрем'єр Пабло Іглесіас. В інтерв'ю телеканалу TVE він підкреслив, що завжди виступав за це.

"Я знаю, що Міністерство праці та Іоланда Діас (міністр, - ред.) вивчають це", - сказав Іглесіас.

Відповідаючи на питання про те, коли в Іспанії може бути впроваджена чотириденка, віцепрем'єр зазначив, що все залежить від Міністерства праці.

Передбачається, що люди будуть працювати 32 години на тиждень, але їхня зарплата не зменшиться.

Владі доведеться ще обговорити дану пропозицію з профспілками і промисловими групами.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі вирішить лотерея, які ТРЦ відкриють в карантин. Спочатку власники повинні запевнити, що будуть дотримуватися всіх карантинних заходів.