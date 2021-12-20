В Іспанії узаконили процедуру евтаназії

09:10 19 березень Київ, Україна

Іспанія стала шостою країною в світі і четвертою в Європі, яка узаконила "самогубство з медичною допомогою".

Противники закону вважають, що це вибір на користь смерті, а не медицини. Прихильники ж апелюють тим, що це право людини, а не обов'язок.



Сенат Іспанії підтримав законопроєкт, який дозволяє в країні проводити процедуру евтаназії. Про це повідомляє CNN.



Рішення підтримали 202 депутати, проти проголосував 131 депутат. Закон передбачає процедуру евтаназії людям, що страждають серйозними хронічними захворюваннями без шансів на одужання і з нестерпними стражданнями.



Закон набуде чинності через три місяці. Процес евтаназії буде відбуватися введенням речовини пацієнтам медичним співробітником. Цей процес отримав термін "самогубство з медичною допомогою".



Депутат від партії Vox Лурдес Мендес заявила, що, проголосувавши за легалізацію евтаназії, парламент вибрав смерть замість медицини. Політик збирається подати апеляцію до Конституційного Суду Іспанії.



За словами прихильниці закону, евтаназія - це право, а не обов'язок.

"Протягом останніх чотирьох років життя Луїс був повністю паралізований, але зберіг свої когнітивні здібності. Не було ніякого лікування, щоб полегшити його біль. Біль був настільки жахливим, що він не хотів спати ночами, тому що знав, що наступного дня буде ще гірше", - заявила прихильниця закону журналістка Асун Гомес Буено.

В цей час евтаназія є законною лише в Бельгії, Люксембурзі, Нідерландах, Канаді і Колумбії.