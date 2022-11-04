В Іспанії відбулася акція протесту з вимогою підвищити заробітну плату

09:16 04 листопада Київ, Україна





Про це повідомляє AP.



Члени профспілок UGT та CCOO пройшли маршем по іспанській столиці під гаслом "Зарплата чи конфлікт". Профспілки вимагають від уряду та бізнес-лідерів Іспанії погодитися на підвищення мінімальної заробітної плати понад нинішню 1000 євро на місяць у відповідь на нестримну інфляцію, яка нещодавно почала сповільнюватися. У Мадриді в четвер тисячі іспанських робітників вийшли на марш протесту , організований найбільшими профспілками Іспанії, з вимогою підвищити заробітну плату, щоб компенсувати зростання вартості життя.Про це повідомляє AP.Члени профспілок UGT та CCOO пройшли маршем по іспанській столиці під гаслом "Зарплата чи конфлікт". Профспілки вимагають від уряду та бізнес-лідерів Іспанії погодитися на підвищення мінімальної заробітної плати понад нинішню 1000 євро на місяць у відповідь на нестримну інфляцію, яка нещодавно почала сповільнюватися.

"Сьогодні, на жаль, через ситуацію, з якою ми зіткнулися, зарплати не покривають наших основних потреб", - сказала учасниця маршу 55-річна Кармен Трояно.



Як і в інших країнах, в Іспанії спостерігається зростання цін, спричинене підвищенням вартості палива, яке посилилося внаслідок вторгнення росії в Україну, що призвело до скорочення постачань. Підвищення цін на продукти харчування в Європі викликало протести по всьому континенту. Підвищення відсоткових ставок, яке використовується монетарною владою для зниження інфляції, також призвело до зростання іпотечних платежів.



Католицька благодійна організація "Карітас" опублікувала у четвер звіт, в якому дійшла висновку, що три з 10 іспанських сімей не мають фінансових ресурсів для підтримки "гідних умов життя".



Інфляція в Іспанії досягла піку цього літа на рівні 10,8% у липні і помірно сповільнилася до 7,3% у жовтні.



Президент іспанської асоціації власників бізнесу CEOE, яка веде переговори з профспілками та урядом про зарплати, заявив, що підвищення може бути, якщо вони не індексуватимуться безпосередньо до інфляції.