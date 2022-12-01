В Іспанії листи з вибухівкою отримали прем'єр, компанія-виробник зброї та база ВПС

13:23 01 грудня Київ, Україна

В Іспанії, окрім посольства України, конверт із вибуховим пристроєм також отримали місцева компанія Instalaza, яка виробляє зокрема, зброю для України, база ВПС Іспанії та прем'єр-міністр країни Педро Санчес.



Як пише El Periodico, вдень 30 листопада поліція регіону Арагон та цивільна гвардія отримали від Instalaza повідомлення про підозрілий пакет із ознаками, аналогічними тому, що відправили посольству України в Мадриді.



Поліція оточила територію заводу, а рух транспорту та пішоходів на прилеглих вулицях перекрито.



Увечері фахівці здійснили контрольований вибух пакету. Операція завершилася без жертв та постраждалих. Поліція почала збирання речових доказів для аналізу вмісту пакета.



Instalaza – компанія із Сарагоси, яка з 1943 року займається проєктуванням та виробництвом військового піхотного спорядження. Це одна з іспанських компаній, яка виробляє зброю на державне оборонне замовлення уряду Іспанії для допомоги Україні.



Зокрема, Instalaza виробляє протитанкові гранатомети, які використовується українською армією у війні з росією. На початку війни міністр оборони Іспанії Маргарета Роблес оголосила, що Київ отримає 1370 таких установок.



Третій вибуховий пристрій виявили в конверті, який відправили на базу ВПС Іспанії, розташовану в Торрехон-де-Ардосі поблизу Мадрида.



Як повідомили в Міноборони Іспанії, між 3:00 і 4:00 ранку 1 грудня офіцери служби безпеки ВПС виявили підозрілий конверт, після рентгенівського аналізу виявилося, що він містить "певний механізм".



Підозрілий конверт був адресований Супутниковому центру. Пакунок не вибухнув, і ніхто не постраждав.



Супутниковий центр Європейського Союзу (Satcen) надає Україні стратегічну інформацію щодо російського вторгнення.



Поліція перевіряє, чи є зв'язок між листом, направленим до посольства України в Мадриді, під час вибуху якого постраждав співробітник, та листом компанії Instalaza.



Як пише El Mundo, четвертий конверт із вибухівкою вранці 1 грудня надійшов на адресу прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.



Нацполіція повідомила Національний суд про перехоплення конверта з піротехнічним матеріалом на ім'я голови виконавчої влади.



За даними джерел у внутрішніх справах, Державний секретар з питань безпеки Рафаель Перес отримав конверт, подібний "за своїми характеристиками та вмістом" до тих, які отримали в посольстві України в Мадриді, компанії Instalaza в Сарагосі, на авіабазі Торрехон. Конверт надійшов звичайною поштою.



Санчес пообіцяв виступити з офіційною заявою щодо цих подій.