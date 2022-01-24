В Іспанії 28-річний син четвертував і з'їв власну матір

В іспанському Мадриді 28-річний чоловік в стані афекту вбив власну матір, потім розчленував її тіло і харчувався ним до приходу поліції.
Про це пише Daily Mail.
28-річний Альберто Санчес Гомес жив в Мадриді зі своєю 68-річною матір'ю Марією Соледад Гомес.
За даними слідства, він після сварки задушив жінку, розчленував її тіло і їв по шматочках протягом двох тижнів.
Частини тіла поліція знайшла в холодильнику. Голова, руки і серце убитої жінки лежали просто на ліжку. Тіло матері Гомес розрізав на більш ніж тисячу шматочків.
На сполох забила подруга вбитої, яка повідомила в поліцію, що не бачила її більше місяця.
На суді канібал стверджував, що скоїв убивство в стані "психотичного епізоду". Також він заявив, що чув "приховані повідомлення", коли дивився телевізор, і голоси, що казали йому: "Убий свою маму".
Минулого тижня чоловік заявив, що розкаюється.
Правоохоронці з'ясували, що він регулярно вживав наркотики і алкоголь і вже був заарештований 12 разів за жорстоке поводження з матір'ю.
Прокурори вимагають для чоловіка 15 років і 5 місяців в'язниці.
28-річний Альберто Санчес Гомес жив в Мадриді зі своєю 68-річною матір'ю Марією Соледад Гомес.
За даними слідства, він після сварки задушив жінку, розчленував її тіло і їв по шматочках протягом двох тижнів.
Частини тіла поліція знайшла в холодильнику. Голова, руки і серце убитої жінки лежали просто на ліжку. Тіло матері Гомес розрізав на більш ніж тисячу шматочків.
На сполох забила подруга вбитої, яка повідомила в поліцію, що не бачила її більше місяця.
На суді канібал стверджував, що скоїв убивство в стані "психотичного епізоду". Також він заявив, що чув "приховані повідомлення", коли дивився телевізор, і голоси, що казали йому: "Убий свою маму".
Минулого тижня чоловік заявив, що розкаюється.
Правоохоронці з'ясували, що він регулярно вживав наркотики і алкоголь і вже був заарештований 12 разів за жорстоке поводження з матір'ю.
Прокурори вимагають для чоловіка 15 років і 5 місяців в'язниці.
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