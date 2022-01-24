В Іспанії 28-річний син четвертував і з'їв власну матір

08:26 07 травень Київ, Україна

В іспанському Мадриді 28-річний чоловік в стані афекту вбив власну матір, потім розчленував її тіло і харчувався ним до приходу поліції.

Про це пише Daily Mail.



28-річний Альберто Санчес Гомес жив в Мадриді зі своєю 68-річною матір'ю Марією Соледад Гомес.



За даними слідства, він після сварки задушив жінку, розчленував її тіло і їв по шматочках протягом двох тижнів.



Частини тіла поліція знайшла в холодильнику. Голова, руки і серце убитої жінки лежали просто на ліжку. Тіло матері Гомес розрізав на більш ніж тисячу шматочків.



На сполох забила подруга вбитої, яка повідомила в поліцію, що не бачила її більше місяця.



На суді канібал стверджував, що скоїв убивство в стані "психотичного епізоду". Також він заявив, що чув "приховані повідомлення", коли дивився телевізор, і голоси, що казали йому: "Убий свою маму".



Минулого тижня чоловік заявив, що розкаюється.



Правоохоронці з'ясували, що він регулярно вживав наркотики і алкоголь і вже був заарештований 12 разів за жорстоке поводження з матір'ю.



Прокурори вимагають для чоловіка 15 років і 5 місяців в'язниці.