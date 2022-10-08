В Ірландії стався вибух на автозаправній станції

На околиці ірландського села Кріслох у п'ятницю ввечері стався вибух на автозаправній станції, внаслідок якого загинули щонайменше три особи, є також поранені.
Про це повідомляє The Irish Times.
Внаслідок вибуху було повністю зруйновано АЗС та пошкоджено частину житлового будинку за нею. Вибуховою хвилею також тріснули вікна у сусідніх будівлях.
Крім АЗС, у будівлі, де стався вибух, були розташовані магазин, перукарня та інші підприємства.
На місце аварії прибули правоохоронці, рятувальники та медики, а також родичі людей, які, як вважають, можуть перебувати під завалами.
Дороги в Кріслох на час обстеження завалів перекрили, а місцевий готель перестав приймати бронювання, щоби розмістити у себе надзвичайників.
Прем'єр-міністр Ірландії Міхол Мартін висловив співчуття мешканцям Кріслоха та родичам загиблих та поранених.
Причину вибуху наразі не називають.
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