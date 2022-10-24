В Іркутську на житловий будинок упав винищувач Су-30

00:05 24 жовтня Київ, Україна

"Гордість російського військового авіапрому", військові літаки Су-30 і Су-34, як показує практика, не тільки не можуть внести щось істотне в хід бойових дій, а й загрожують росіянам.

У неділю в Іркутську під час "випробувального" польоту розбився винищувач Су-30 і впав на двоповерховий житловий будинок. Обидва пілоти загинули.

Місцеве видання "Твій Іркутськ" повідомляє, що проходили "льотні випробування", в яких брали участь два борти Су-30. За інформацією видання, екіпаж одного із літаків 20 хвилин не виходив на зв'язок. Імовірно, пілоти задихнулися через розгерметизацію корпусу. На будинок впав вже повністю некерований літак.



Момент аварії потрапив на відео.

Це вже друга за тиждень авіакатастрофа за участю винищувача. 17 жовтня винищувач Су-34 впав на житлову багатоповерхівку в Єйську. Тоді загинули 15 людей.